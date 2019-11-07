Американский дипломат назвал целью расследования по Burisma Джо Байдена

Целью связанных с газовой компанией Burisma расследований на Украине является желание навредить бывшему вице-президенту Джо Байдену. Так заявил законодателям временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. Фирма принадлежит сыну Джо Байдена, наиболее вероятного конкурента Дональда Трампа на приближающихся президентских выборах.

«Как я понимаю, цель расследования по Burisma — выставить вице-президента Байдена в дурном свете»,— заявил господин Тейлор в рамках дачи показания по импичменту господина Трампа (цитата по Reuters).

Поводом для начала процедуры импичмента стало подозрение в том, что Дональд Трамп шантажировал своего украинского коллегу Владимира Зеленского приостановлением военной помощи, если тот не начнет расследование против фирмы Burisma на Украине.

Одним из тех, кто согласился выступить публично, был Уильям Тейлор, успевший поработать послом в Киеве c 2006 по 2009 год. Его вступительное слово на закрытых слушаниях стало достоянием СМИ, и его практически сразу назвали одним из ценнейших свидетелей для сторонников импичмента.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дональда Трампа приготовились ругать публично».