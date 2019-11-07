«Роснефтегаз» намерен выплатить в бюджет более 50 млрд рублей дивидендов

«Роснефтегаз», который владеет акциями «Роснефти», «Газпрома» и «Интер РАО», собирается заплатить в бюджет около 51,4 млрд руб. промежуточных дивидендов за первое полугодие 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на данные Счетной палаты. Это — 12% от всех ожидаемых дивидендов госкомпаний.

В 2018 году госхолдинг перечислил в бюджет 65,45 млрд руб. — максимум с 2012 года и 21% от суммарных поступлений в казну от госкомпаний. С 2018 года «Роснефтегаз» перешел на постоянную выплату промежуточных дивидендов по итогам полугодий

Нераспределенная прибыль «Роснефтегаза» по итогам 2018 года составила 505 млрд руб. В 2018 году «Роснефтегаз» отразил 178 млрд руб. чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета — она сложилась из 143 млрд руб. выручки, 14 млрд руб. процентных доходов, 48 млрд руб. прочих доходов, за вычетом 9 млрд руб. налога на прибыль.