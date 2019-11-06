Ряд центральных улиц Москвы перекроют 7 ноября из-за марша на Красной плошади

В связи с торжественным маршем, посвященным 78-й годовщине военного парада 1941 года на Красной площади, 7 ноября будет перекрыто движение на нескольких улицах в центре Москвы.

Для движения транспорта будут перекрыты:

с 6:00 до 13:00 улица Ильинка от Новой площади до Красной площади, улица Варварка от Старой площади до Красной площади, площадь Васильевский спуск;

улица Ильинка от Новой площади до Красной площади, улица Варварка от Старой площади до Красной площади, площадь Васильевский спуск; с 8:00 до 12:00 Моховая улица от Большой Никитской до Тверской улицы;

Моховая улица от Большой Никитской до Тверской улицы; с 11:00 до 14:30 улица Петровка от Театральной площади до Театрального проезда.

В прошлом году в параде приняли участие 5 тыс. человек, включая военнослужащих Минобороны в составе исторических рот, кавалерийскую группу президентского полка ФСО, воспитанников Московского суворовского и Московского военно-музыкального училищ.