Ряд центральных улиц Москвы перекроют 7 ноября из-за марша на Красной плошади

В связи с торжественным маршем, посвященным 78-й годовщине военного парада 1941 года на Красной площади, 7 ноября будет перекрыто движение на нескольких улицах в центре Москвы.
Для движения транспорта будут перекрыты:
В прошлом году в параде приняли участие 5 тыс. человек, включая военнослужащих Минобороны в составе исторических рот, кавалерийскую группу президентского полка ФСО, воспитанников Московского суворовского и Московского военно-музыкального училищ.
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