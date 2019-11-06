«Аэрофлот» вернул обладателям золотых карт доступ к ВИП-залам трех аэропортов

Авиакомпания «Аэрофлот» восстановила бесплатный доступ для обладателей золотых карт в ВИП-залы трех аэропортов — Магаса, Нижневартовска и Владивостока. Ранее крупнейший российский авиаперевозчик прекратил обслуживание в бизнес-залах 18 региональных аэропортов для держателей золотых карт.

«Возобновлен доступ в бизнес-залы для участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус": с 25.10.2019 в аэропорту Магаса, с 07.11.2019 в аэропорту Нижневартовска, с 01.12.2019 в аэропорту Владивостока»,— говорится в сообщении компании.

Напомним, с середины августа «Аэрофлот» начал ограничивать бесплатный доступ участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы российских аэропортов. В авиакомпании объясняли решение высокими ценами, выставляемыми холдингами, и несопоставимо низким качеством обслуживания.

Подробнее о претензиях компании к региональным аэропортам — в материале “Ъ” «ВИП-залы больше не золотые».