Расписание недели

концерт

The Coral

Клуб Aglomerat

Группа The Coral объявилась в поле зрения меломанов, когда брит-поп выходил из моды, но на горизонте уже маячила новая волна моды на ретро. Для рубежа 1990-х и 2000-х смесь фолка и психоделического рока, которую предложили The Coral, была глотком свежего воздуха. Альбом 2003 года «Magic And Medicine» добрался до первого места британского чарта. А в 2019 году группа, которая реанимировала старую музыку, сама приезжает в Россию в статусе ретрозабавы, что никак не сказывается на качестве выступлений. Оно всегда отменное.

спектакль

Светит, да не греет

Театр им. М.Н. Ермоловой

Раритетная пьеса Островского про нестарую еще барыню, которая возвращается в свое покинутое имение и вносит ужасный беспорядок в жизнь всех тех, кто за это время в имении прекрасно обосновался. Постановщик — молодой актер и начинающий режиссер, ученик Олега Кудряшова Филипп Гуревич. Актерский состав тоже очень молодой — вообще же «ермоловцы» под руководством Олега Меньшикова уже давно перестали быть тяжеловесной, консервативной труппой, так что вряд ли этот Островский выйдет особенно традиционным.

Фото: Hatari

концерт

Hatari

Клуб «Театръ»

Hatari едут в Россию, не особо скрывая информационный повод. На последнем «Евровидении» в Тель-Авиве эта дарк-поп-группа представляла Исландию, и, несмотря на то что дело было весной, номер с откровенными БДСМ-мотивами до сих пор помнят многие. Идеология леваков из Рейкьявика отчасти перекликается со стратегией их петербургских коллег Shortparis. Систему нужно проверять на прочность изнутри, а именно играть даже на поп-фестивалях перед неподготовленной публикой. Концерт в клубе «Театръ» — формат, гораздо более органичный для Hatari. Там темно, много молодежи и достаточно времени для подробного изложения всех радикальных идей самыми изощренными способами.

Фото: © ADAGP Paris 2019 Chagall ®

выставка

Шагал: Между небом и землей

Музейный комплекс «Новый Иерусалим»

Выставка из цикла «Не ждали»: 239 работ Марка Шагала из музеев и частных коллекций трех стран, России, Беларуси и Франции, в том числе — из Центра Помпиду, Музея Марка Шагала в Ницце, Музея Марка Шагала в Витебске, ГМИИ имени Пушкина, Музея истории евреев в России и других собраний. Не иначе как гений места подсказал куратору, заслуженному работнику культуры РФ Екатерине Селезневой, трехчастную биографическо-символическую структуру экспозиции: «Жизнь земная» (первая четверть XX века, вплоть до отъезда из России) — «Путешествия и мосты» (вторая четверть XX века, бегство из Франции в Америку, возвращение, поездка в Святую Землю) — «Бытие небесное» (вторая половина XX века, обретение «своего Иерусалима»). Впервые в России будет выставлена сюита библейских офортов, которые Шагал вручную раскрасил для своей второй жены, Вавы.

концерт

Тиль Бреннер и Игорь Бутман

«Зарядье»

«В консервативной джазовой аудитории я иногда чувствую высокомерие, которого нет у людей, далеких от джаза,— говорил когда-то немецкий трубач Тиль Бреннер в интервью обозревателю Weekend.— Я не верю, что отсутствие массового успеха — признак качества музыки и, наоборот, широкое признание — свидетельство ее примитивности». В свой нынешний приезд он выступит в одном концерте с главным отечественным популяризатором джаза — Игорем Бутманом.

Фото: пресс-служба театра «Практика»

спектакль

YouTube / В полиции

Театр «Практика»

Одновременно с выставкой, посвященной памяти выдающегося театрального педагога, режиссера и актера Дмитрия Брусникина, в театре «Практика» проходит посвященный ему театральный фестиваль Brusfest — с экспериментальными работами молодых актеров и режиссеров. Режиссер Григорий Добрыгин по аналогии с фильмами found footage придумал спектакль found drama: все тексты, ситуации и даже сценография найдены на просторах YouTube, на которых можно найти и больницы, и подъезды, и полицейские участки, и рынки нашей необъятной столицы. Актеры «Практики» в роли нормальных москвичей — как ни странно, это совсем не повседневно, а очень драматично, комично, трагично.

концерт

Памяти Игоря Сорина

Дом кино СК РФ

Солисту группы «Иванушки International» Игорю Сорину в нынешнем ноябре могло исполниться 50 лет. Могло бы, если бы он не упал с балкона в 29. В вечере его памяти примут участие не только «Иванушки» и другие подопечные продюсерского центра Игоря Матвиенко, но и актриса Нонна Гришаева, певица Теона Дольникова, композитор Григорий Гладков, а также однокурсники певца и преподаватели музыкальной академии имени Гнесиных, где он учился.

Фото: Французское фотографическое общество, Париж

выставка

Дагеротип, автохром, поляроид. 1/1

ГМИИ имени Пушкина, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков

Выставка к 180-летию изобретения фотографии фокусируется на трех революционных технологиях в истории фотографического дела: первое фотоизображение (дагеротип), первая цветная фотография (автохром) и первый моментальный отпечаток (поляроид). 115 уников, существующих в одном-единственном экземпляре отпечатков из собраний Парижа (Национальная библиотека Франции, Французское фотографическое общество), Вены (коллекция Остлихт) и Москвы (Исторический музей). Карточки Луи Дагера, Антуана Клоде, Сергея Левицкого, Леона Жимпеля, Антонена Персонна, Ансела Адамса, Луиджи Гирри, Стивена Шора, Аарона Сискинда и Хельмута Ньютона.

Фото: Warner Bros. Pictures Japan

фестиваль

53-й фестиваль японского кино

53-й фестиваль японского кино в Москве покажет экранизации трех мастеров современного японского детектива Рёхэя Сайгана, То Убукаты и Кэйго Хигасино. Хонкаку-детектив, мода на который докатилась и до России, является противоположностью популярного скандинавского нуара, где во главу угла ставится психологический портрет сыщика: японские авторы предпочитают решать изощренные головоломки, связанные с не менее изощренными убийствами, оставляя психологизм убийц, жертв и детективов за скобками.

Подробнее — Алексей Васильев

Фото: First Access Entertainment

фильм

Lil Peep: Всё для всех

Документальный байопик иконы soundcloud-рэпа с миллионами поклонников по всему миру, которого называли голосом поколения и новым Куртом Кобейном, умершего два года назад в возрасте 21 года. Домашнее видео, бекстейдж концертов и съемок клипов, интервью с близкими — одним из продюсеров фильма стал Терренс Малик, друг семьи рэпера, а режиссерами выступили монтажер Малика Себастьян Джонс («Тайная жизнь») и Рамез Силян, снявший для Лил Пипа несколько клипов.

Фото: 1-2-3 Production,TNT-Premier, Канал ТВ-3

фильм

Аванпост

Научная фантастика, снятая режиссером Егором Барановым («Гоголь») по сценарию Ильи Куликова («Чернобыль. Зона отчуждения»). Недалекое будущее, неизвестная катастрофа, отрезанный от связи со всем миром географический круг на карте, внутри которого продолжается почти обычная жизнь, а за его пределами то ли ничто, то ли нечто, ее уничтожающее. Кажется, российские режиссеры учатся говорить об опыте гибридных войн, создающих непризнанные территории и размывающих границы мирной жизни, на языке жанрового кино — ну или проговаривают его бессознательно.

концерт

Marselle

«Главclub»

Разрыв Левана Горозии с музыкальной компанией Black Star сопровождался повышенным вниманием прессы и фанатов. Один из самых известных рэперов страны не только ушел с рекорд-лейбла Тимати, но потерял право использовать на афише свое сценическое имя L’One и исполнять на концертах песни, выпущенные под этим именем. Нет, впрочем, худа без добра. Музыкант возродил группу Marselle, в которой работал до 2012 года вместе с Игорем Пустельником (творческий псевдоним — Nel). Вместе они успели выпустить новую песню «Марс навсегда», а теперь рассчитывают собрать полный «Главclub».

Фото: 1940 - United Artists

фильм

Великий диктатор

Первый полностью звуковой фильм Чаплина — политическая сатира на Гитлера и наступающий на Европу фашизм (знаменитый танец с глобусом под Вагнера — это отсюда). Съемки начались через неделю после начала Второй мировой войны, когда казалось, что фашизм можно победить смехом. Политическая речь в финале была написана уже во время съемок, после начала оккупации Франции, и считается одной из причин эмиграции Чаплина из США во времена маккартизма.

Фото: Focus Features

фильм

Аббатство Даунтон

Полнометражный сиквел знаменитого сериала про аристократической род Кроули, их быт и отношения с прислугой и миром в начале XX века, который пережил шесть сезонов и благополучно закончился в 2015-м. Финал снимал Майкл Энглер, он же стал и режиссером фильма, сценарий написал Джулиан Феллоуз, бессменный автор «Даунтона», за который был удостоен «Эмми», и обладатель «Оскара» за «Госфорд-парк». Главной задачей авторов сиквела, кажется, было ни в коем случае и ничем не удивить. И эти ожидания будут оправданы: сюжетной рамкой для фильма служит визит в Даунтон короля Георга V — приготовления к нему дают возможность проявить себя всем участникам актерского ансамбля, который собран здесь почти в полном составе.

Фото: Ксения Бубенец

спектакль

Ревизор

Театр Олега Табакова

Второй, после «Матросской тишины», ревайвл под руководством Владимира Машкова — «Ревизор» был одним из тех спектаклей, которые создали славу «Табакерки» и нового актерского поколения 28 лет назад. Звездами стали все участники того спектакля, включая исполнителей крохотных эпизодов (последним в премьерной программке 1991 года значится Евгений Миронов — Квартальный). После двух с лишним десятилетий паузы на сцену вернутся несколько актеров из оригинального состава, в первую очередь сам Владимир Машков в роли Городничего, а рядом с ним будет самый молодой Хлестаков всех времен, Владислав Миллер, прошлогодний выпускник Школы Табакова. Возвращение «Матросской тишины» (с этим же дуэтом в двух главных ролях) оказалось необычайно успешным, так что и новую версию «Ревизора» не стоит пропускать.

Фото: Фонд Андрея Вознесенского

выставка

Поэт и Леди

Культурный центр Андрея Вознесенского

То, что условно названо выставкой, на самом деле, как это сейчас уже стало обычным, представляет собою размашистый кросс-жанровый проект, включающий в себя не только экспозицию, но и цикл лекций, творческие встречи, ретроспективу фильмов, сторителлинг, архитектурные инсталляции, издание книги и наверняка еще многое другое. «Поэт и Леди» — история взаимоотношений Андрея Вознесенского и Жаклин Кеннеди-Онассис, необычная история дружбы, в которой большая политика, высокая поэзия, человеческие чувства, интеллектуальная мода и стиль эпохи не противоречат друг другу, а взаимно дополняют друг друга: довольно большая редкость во все времена.

Фото: кинокомпания СТВ

фильм

Давай разведемся!

Полнометражный дебют Анны Пармас, автора одной из главных сатирических программ на телевидении 1990-х «Осторожно, модерн!» (ей мы обязаны рождением звезды Дмитрия Нагиева), соавтора сценариев фильмов Авдотьи Смирновой («Два дня», «Кококо», «История одного назначения») и режиссера самых известных клипов группировки «Ленинград» («В Питере — пить», «Экспонат», «Сиськи»). Фильм, снятый в жанре народной комедии, получил на «Кинотавре» призы за лучший сценарий и лучший дебют, что для фестиваля, где в конкурсе показывают в основном сложное авторское кино, стало своеобразной сенсацией.

Подробнее — в интервью Анны Пармас

Фото: Russian World Vision

фильм

Малыш Джо

Фильм австрийки Джессики Хауснер — вдохновленная «Франкенштейном» и «Вторжением похитителей тел» история об изобретении страшного цветка, который делает людей счастливыми, отнимая у них все остальные эмоции. Но фирменный формализм Хауснер, который достиг здесь, кажется, своего предела, пугает даже больше, чем сюжет фильма.

Подробнее — Ксения Рождественская

Фото: пресс-служба галереи

фестиваль

Граунд зин фест. Расширение

Галерея-мастерская «Граунд Солянка»

Бывшая галерея «На Солянке», сделавшись частью проекта Кати Бочавар «Граунд» наряду с выставочными залами на Ходынке и Песчаной, принимает первый всероссийский фестиваль-ярмарку независимого книгопечатания «Граунд зин фест». Самодельные журналы, авторская книга, малотиражные издания, а также живопись, скульптура, графика, перформанс, видео- и саунд-арт на выставке, посвященной зину как социальному и культурному явлению.

Фото: пресс-служба галереи

выставка

Пахом: хвать — и готово

«Перелетный кабак»

Артист в широком смысле слова, художник, актер, музыкант, дизайнер, шоумен, звезда «Битвы экстрасенсов» Сергей Игоревич Пахомов, он же Пахом, предстанет на персональной выставке в двух лицах. Во-первых, как вечно молодой художник — с новой серией «психоделических икон хрущевско-ментовско-московского толка». Во-вторых, как признанный мэтр хулиганского аутсайдерства, трэша и абсурда — с ретроспективой, «охватывающей жизнь гения с 1985 года по наши дни».