МТС запустит tax free в своих салонах

МТС до конца года подключит систему tax free (компенсация НДС) в 130 магазинах своей розничной сети в 10 городах, следует из сообщения компании. В перспективе сервис планируется масштабировать на все офисы продаж МТС.

Партнером проекта стал российский оператор tax free HI.SKY (ООО «Скай Финсервис»). С помощью сервиса HI.SKY иностранные покупатели смогут возвращать до 12% стоимости приобретенных товаров в салонах МТС, уточняет оператор.

Систему компенсации НДС для иностранных туристов в своей розничной сети ранее ввел провайдер «Вымпелком» (бренд «Билайн»), его партнером выступил оператор tax free Global Blue, сообщал “Ъ” 1 августа.

В России закон о tax free вступил в силу с 1 января 2018 года. Изначально он действовал в рамках пилотного проекта до конца 2018 года, позже его продлили до конца 2019-го. Покупатели могут вернуть НДС (20%) с покупок на сумму не менее 10 тыс. руб. Право на компенсацию имеют граждане стран, не входящих в Евразийский экономический союз (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия).

Юлия Тишина