Минспорт предлагает запретить занимать госдолжности дисквалифицированным за допинг людям

Министерство спорта России хочет запретить занимать государственные и муниципальные должности людям, которые были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, сообщил глава ведомства Павел Колобков. Соответствующие поправки планируют внести в закон «О физической культуре и спорте».

«Мы разрабатываем изменения в закон о спорте, которые позволяют не допустить, чтобы отстраненные, дисквалифицированные люди работали в спорте, в том числе на государственных и муниципальных должностях, руководили детско-юношескими спортивными школами»,— сказал министр спорта на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице (цитата по ТАСС). По его словам, сейчас пожизненно отстранены от работы восемь тренеров.

Ранее президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди назвал допинговый скандал в России самым масштабным кризисом в движении по противодействию допингу в истории организации.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил, что срок хранения допинг-проб может быть увеличен до десяти лет. По его словам, на Играх 2020 года могут использовать генетический способ тестирования.

Подробнее о новых способах следить за использованием допинга — в материале “Ъ” «Крокодил генов».