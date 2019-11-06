06 ноября, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Мэр Киева Виталий Кличко

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

На Украине против Виталия Кличко возбудили дело о госизмене

Против мэра Киева Виталия Кличко возбуждено уголовное дело о госизмене, сообщили агентству «Украинские новости» в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Ранее открыть дело НАБУ обязал Высший антикоррупционный суд.

Виталий Кличко занимает одновременно должности мэра Киева и главы столичной городской администрации. Несколькими месяцами ранее была инициирована проверка информации о его злоупотреблениях во время строительства и реконструкции мостов в Киеве. Глава города обвинения отрицает.

«НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований»,— ответили в НАБУ на запрос агентства. Детали дела в НАБУ не раскрыли.

Напомним, Виталий Кличко подозревается в злоупотреблениях при реконструкции Шулявского моста. В суд с иском обратились депутаты Киевского городского совета. В сентябре правительство Украины направило президенту страны Владимиру Зеленскому представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

О том, как из Виталия Кличко решили сделать «мэра» при госадминистрации,— в материале “Ъ” «Удар ниже офиса».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя