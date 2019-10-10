Суд обязал антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против Кличко

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудить уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко. Его подозревают в злоупотреблениях при реконструкции Шулявского моста, сообщает ТСН.

В суд обратились депутаты Киевского городского совета. До этого НАБУ не стало возбуждать новое уголовное дело против господина Кличко, так как уже ведет расследование предполагаемых злоупотреблений при реконструкции моста.

Ранее правительство Украины направило президенту страны Владимиру Зеленскому представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Господин Кличко занимает одновременно должности мэра Киева и главы столичной городской администрации. На должность главы столичной городской администрации господина Кличко назначил предыдущий президент Петр Порошенко. Слухи о возможном смещении мэра стали распространяться еще в начале июля. Была инициирована проверка информации о его злоупотреблениях во время строительства и реконструкции мостов в Киеве. Бывший боксер все обвинения отрицает.

О возможном увольнении господина Кличко — в материале “Ъ” «Удар ниже офиса».