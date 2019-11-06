Skoda раскрыла дизайн интерьера новой Octavia

Компания Skoda рассекретила дизайн интерьера нового поколения модели Octavia, представив официальные скетчи.

Судя по рисункам, новинка получит двухспицевый руль, небольшой селектор вместо традиционного рычага коробки передач, новую мультимедийную систему и цифровую панель приборов. Также чешский автопроизводитель сообщил, что модель оснастят 3-зонным климат-контролем.

Напомним, ранее Skoda показала на скетчах внешность новой Octavia, а также раскрыла характеристики модели, премьера которой состоится 11 ноября — модель дебютирует в кузове универсал, а лифтбек к версии Combi добавится чуть позже.