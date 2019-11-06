Песков: дискуссия по участию в IT-компаниях иностранцев еще только предстоит

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дискуссию бизнеса и власти по поводу ограничения иностранного участия в IT-компаниях. По данным “Ъ”, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) поддержал идею правительства ограничить их долю 49% голосующих акций.

«Мы с самого начала говорили, что дискуссия еще только предстоит... Вырабатывается, собственно, позиция по этому вопросу»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”.

По его словам, бизнес соглашается, что государство должно защищать свои интересы, но так, чтобы это не влияло на их деятельность. «Представители цеха во многом соглашаются, что, скажем так, государство должно в должной степени свои интересы защищать, хеджироваться от различных рынков, но таким образом, чтобы это никоим образом не сужало, скажем так, маневры и области действия капитанов бизнеса в этом инновационном и наверное, самом перспективном, передовом секторе нашей экономики»,— сказал Дмитрий Песков.

Напомним, РСПП настаивает, что ограничить нужно число голосующих акций 49%, а не экономическое участие в целом. Изначально при внесении законопроекта в Госдуму предлагалось ограничить иностранное участие 20%. На этом фоне рухнули акции компании «Яндекс».

Подробнее о позиции РСПП читайте в материале “Ъ” «Интернет-компании отбивают пороги».