BMW рассекретила 450-сильное купе M2 CS

BMW M2 CS. Фото: BMW

BMW M2 CS. Фото: BMW

BMW M2 CS. Фото: BMW

BMW M2 CS. Фото: BMW

Автомобиль получил новый кузовной обвес из углеволокна, выполненные из армированного карбоном пластика крышу и капот, который стал на 50% легче, а за счет дополнительного воздуховода улучшил аэродинамику машины и охлаждение двигателя. Кузов дополнительно усилен за счет карбоновой распорки под капотом и стального подрамника. Переработана подвеска для улучшения управляемости.

Купе оснастили 450-сильным 3-литровым бензиновым турбомотором от BMW M4 Competition, который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а за доплату можно заказать 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию. Также машина получила спортивную выхлопную систему, адаптивную подвеску, усиленные тормоза, перенастроенные рулевое управление и систему стабилизации, активную блокировку заднего дифференциала.

В оснащение BMW M2 CS вошли 19-дюймовые колесные диски с покрышками Michelin Pilot Sport Cup 2 или Michelin Pilot Super Sport, кресла от купе BMW M4 CS и новый руль. Для автомобиля доступен и новый эксклюзивный цвет кузова Misano Blue.

Напомним, ранее BMW показала тизер модели M2 CS Racing — гоночного варианта дорожного купе M2 CS.