05 ноября, вторник
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

BMW готовит гоночный вариант купе M2 CS

Компания BMW подготовила новое гоночное компактное купе M2 CS Racing.

Автомобиль будет построен на базе дорожной модели BMW M2 CS, которая официально пока не представлена. Новая модификация в свою очередь станет «заряженным» вариантом 410-сильного BMW M2 Competition, премьера которого состоялась весной 2018 года.

Судя по снимку, опубликованному на официальной странице BMW Motosport в Facebook, машина получит новый аэродинамический обвес, необходимые для участия в гонках системы безопасности, а также облегченный кузов и доработанные агрегаты. Технические характеристики BMW M2 CS Racing пока не раскрываются.

Напомним, ранее немецкий автопроизводитель анонсировал гоночную двухдверку BMW M2 Competition в версиях Racing и Clubsport.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя