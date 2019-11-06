Средняя цена автомобиля в России выросла на 8,5%

В 2019 году средняя цена нового автомобиля в России выросла на 8,5%, сообщает агентство «Автостат».

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составляет 1,53 млн руб. При этом средняя стоимость иномарки выросла на 9,6% — до 1,79 млн руб., а отечественного автомобиля — на 6,7%, до 662 тыс. руб.

Напомним, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году составил 1,2 млн шт., что на 2% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года.