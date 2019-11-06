У признанного банкротом Рауфа Кутдузова сменился финансовый управляющий

Арбитражный суд Удмуртии утвердил нового финансового управляющего для экс-директора ряда управляющих компаний Ижевска Рауфа Кутдузова, которого ранее признали банкротом. Им стал член Ассоциации «МСРО АУ» Александр Иванов. Прежним финансовым управляющим Кутдузова был Виталий Николаев из той же ассоциации. Соответствующая информация опубликована в системе «СПАРК».

Напомним, что суд признал Рауфа Кутдузова банкротом в сентябре 2019 года. В отношении Кутдузова ввели процедуру реализации имущества сроком до 2 марта 2020 года. Дата закрытия реестра требований кредиторов — 14 ноября 2019 года. Кроме того, в октябре 2019 года Устиновский райсуд Ижевска заключил под стражу на два месяца четырех действующих и бывших сотрудников одной из крупнейших управляющих компаний Ижевска — «Городской УК». Как установлено органами предварительного следствия, обвиняемые перечислили 184 млн руб., полученные от жильцов многоквартирных домов за услуги ЖКХ, на счета аффилированных с ними организаций. Среди фигурантов уголовного дела бывший директор и владелец группы компаний «Единая УК» и «Городская УК» Рауф Кутдузов и его сын Наиль Кутдузов, являющийся бенефициаром ООО «Единая УК».

Отметим, что в 2017 году Рауф Кутдузов был осужден за дачу взятки в крупном размере на один год и один месяц колонии общего режима со штрафом 7,2 млн руб. А в отношении Наиля Кутдузова возбуждено два уголовных дела, одно из них (два эпизода по ч. 4 ст.160 — присвоение средств в особо крупном размере — “Ъ”) находится на рассмотрении в Устиновском районном суде с января 2017 года. Второе дело было возбуждено в августе 2018 года (ч.4 ст.160 — присвоение и растрата средств в особо крупном размере — “Ъ”), сейчас оно находится на стадии предварительного расследования.