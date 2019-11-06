«РИА Новости»: Россия в 2020 году начнет массовое обновление системы ГЛОНАСС

Россия планирует в 2020 году провести пять запусков навигационных спутников для обновления орбитальной группировки ГЛОНАСС, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Все запуски проведут с космодрома Плесецк на ракетах «Союз-2».

«На следующий год планируется запуск двух последних спутников серии “Глонасс-М” и начало обновления системы на космические аппараты нового поколения, речь идет о запуске двух ”Глонасс-К” и первого аппарата поколения ”Глонасс-К2”»,— сказал источник.

Ранее сообщалось, что более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами установленного производителем гарантийного срока. В основном на орбите находятся спутники, запущенные с 2007-го по 2011-й годы.

Подробнее читайте в материале “Ъ FM” «Спутники ГЛОНАСС вышли за пределы заводской гарантии».