Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему вырос спрос на покупку особняков и таунхаусов в малоэтажных домах в центре Москвы.

Элитный рынок недвижимости иногда предлагает своим взыскательным клиентам необычные форматы, ведь и покупатели соответствующие. Их требования к высочайшему уровню комфорта и безопасности формируют стабильный спрос на такие лоты. Внушительная площадь порой в несколько этажей позволяет распланировать и зонировать квартиру или апартамент необычного формата в соответствии с самыми уникальными пожеланиями клиентов.

Аналитики компании Savills говорят, что наблюдают рост количества запросов на покупку особняков и таунхаусов в малоэтажных домах в центре Москвы. Люди хотят жить в городе, но в своем формате. И данный интерес этой группы потенциальных клиентов с высоким уровнем дохода, скорее всего, связан сразу с несколькими моментами. Во-первых, многим клиентам привычен образ жизни в больших загородных домах. И перебираясь в город, здесь они также выбирают просторный формат. Во-вторых, они привыкли к приватности, к отсутствию большого количества соседей. Кроме того, обладание таким объектом — это возможность еще раз подчеркнуть свой статус, потому что подобных лотов предлагается совсем немного. Это штучные предложения и проекты. Поэтому состоятельные клиенты и выбирают их в том числе и для того, чтобы произвести впечатление.

В то же время для застройщика реализация в проекте такого роскошного лота, пентхауса, таунхауса или городской резиденции — пожалуй, один из самых действенных способов подчеркнуть элитный уровень всего дома или жилого комплекса в целом. По данным брокеров, на первичном рынке элитного жилья в продаже сегодня находится 14 объектов с необычными форматами квартир. Всего — 53 лота, среди них — 18 пентхаусов, 16 двухуровневых квартир, 19 городских вилл и таунхаусов. Суммарно они оценивают в 23 млрд руб. или $350 млн.