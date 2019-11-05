Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о замках Тальси, Виллесавин и Труссе.

Франция сегодня, замки Луары! Кто-то скажет мне: куда!? не сезон! И это будет непростительной ошибкой. Именно сейчас, когда нет оголтелого наплыва туристов, мозаика осени только подчеркивает выразительность архитектуры, а сезонные деликатесы украшают королевские столы, можно действительно прочувствовать всю прелесть знаменитой долины. Взять, к примеру, замок Тальси. Наверное, он самый поэтичный. Насквозь пронизан историями любви поэтов Пьера де Ронсара и Агриппы д'Обинье. Именно здесь жили Кассандра Сальвиатти, возлюбленная Ронсара и ее племянница Диана, пленившая сердце д'Обинье. В честь 500-летия начала эпохи Ренессанса образы этих женщин предстанут в виде визуальных и звуковых инсталляций.

По-своему прекрасен и Виллесавин, прозванный «Строительной хижиной замка Шамбор». Он был возведен для Жана ле Бретона, управляющего работами по созданию Шамбора. Здесь можно посмотреть богатые интерьеры эпохи Возрождения и XIX века, а также Музей брака, фонд которого включает в себя около 1,5 тыс. предметов — от приданого до венчальной палаты и костюмов XIX-XX веков. А в конюшнях замка — коллекция экипажей XIX века. Отправляйтесь потом на ферму — настоящее раздолье для детей и праздник живота для взрослых. Для любителей приключений в зарослях замка приготовлен маршрут по следам призрака Виллесавина. Самый маленький замок Труссе. С течением лет он превратился в художественное безумие, которое интересно исследовать, прежде чем отдохнуть в одной из комнат для гостей. Замков много, балы, пиры, атмосфера придворного веселья в обрамлении настоящей осени по-французски.