Эрнст прогнозирует возвращение рекламы из интернета в телевизор через два года

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст считает, что та часть рекламы, которая ушла в интернет, вернется на телевизор в течение двух лет. По его мнению, для некоторых типов рекламы интернет считается «бессмысленным носителем».

«Интернет отнял у телевидения значительную часть рекламы. В течение двух лет часть рекламы из интернета вернется»,— сказал господин Эрнст во время Конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей в Москве (цитата по ТАСС). Он отметил, что интернет является «лучшим носителем» для контекстной рекламы.

Ранее Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) заявила, что рынок телерекламы по итогам первого полугодия 2019 года показал падение на 9%. Такого падения не было с 2015 года, когда за первое полугодие рынок телерекламы упал на 22%, а в целом за год — на 14%.

О том, на что надеются участники рынка телерекламы, читайте в публикации “Ъ” «ТВ отстало от интернета».