СМИ: США строят две военные базы на северо-востоке Сирии

США начали строительство двух военных баз в районе провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает агентство Anadolu. В окрестностях этой провинции расположены нефтяные месторождения. По информации источников агентства, базы планируется сформировать в районе 113-й бригады армии США, которая дислоцируется неподалеку от населенного пункта Сур.

По данным агентства, сейчас на этих территориях задействовано большое количество строительной техники, в регион направлены 250-300 военных, а также бронетранспортеры, тяжелое вооружение и боеприпасы.

В конце октября источники The New York Times сообщили, что в Сирии после отвода войск останется около 900 военных США. До этого США объявили о выводе войск с территории Сирии незадолго до начала военной операции Турции «Источник мира». После завершения операции президент США Дональд Трамп сказал, что американские военные продолжат охранять нефтяные месторождения в Сирии.

О позиции господина Трампа — в материале “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».