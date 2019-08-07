07 августа, среда
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Фото: BMW

BMW сделала гоночный вариант купе M2 Competition

Компания BMW подготовила гоночную версию компактного купе M2 Competition, дебютировавшая в 6-часовой гонке на «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг»).

Автомобиль, участвовавший в заезде в камуфляжной окраске, официально еще не представлен. Инженеры продолжают тесты новинки, которую планируется рассекретить в ближайшее время и начать поставки клиентам во втором квартале 2020 года.

Технические характеристики гоночного купе BMW M2 Competition пока не названы. Но известно, что машина получит две версии — Racing и Clubsport — отличающиеся своими спецификациями и допуском в различные серии.

Напомним, премьера дорожного 410-сильного BMW M2 Competition состоялась весной 2018 года.

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