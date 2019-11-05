Германия увеличивает субсидии на покупку электромобилей

Власти ФРГ и германские автопроизводители договорились об увеличении субсидий на покупку электромобилей. Об этом вечером в понедельник, 4 ноября, сообщила пресс-служба федерального канцлера Ангелы Меркель по итогам так называемого автомобильного саммита, в котором приняли участие руководители германских автоконцернов и производителей комплектующих, представители профсоюзов и автомобильных организаций.

В соответствии с принятым решением так называемый зеленый бонус при покупке электромобиля увеличивается на 50% и для автомобилей стоимостью до €40 тыс. составит €6 тыс., для более дорогих электромобилей — €5 тыс. Особые выплаты будут производиться и покупателям гибридных автомобилей.

По словам главы пресс-службы федерального канцлера, таким образом, программой будет охвачено от 650 тыс. до 700 тыс. автомобилей. Программа, которая продлится как минимум до конца 2025 года, будет финансироваться правительством и автопроизводителями в равной степени.

Объявление об увеличении субсидий было сделано после того, как Ангела Меркель посетила завод электромобилей VW в Цвиккау, где пообещала инвестировать €3,5 млрд в расширение сети зарядных станций для электромобилей. В рамках правительственной программы по защите климата к 2030 году на дорогах страны должно быть 10 млн электромобилей.

Ранее в Германии открыли дорогу, на которой автомобили с электрическими или гибридными двигателями могут заряжать батареи без остановки при помощи контактной электросети над дорожным полотном.

Подробнее о развитии дорожной инфраструктуры для электрического автотранспорта — в публикации “Ъ” «По автомагистралям пускают ток».

Филипп Ночевка