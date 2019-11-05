«Справедливая Россия» призвала спросить жителей Барнаула о прямых выборах мэра

Фракция «Справедливой России» в гордуме Барнаула направила обращение спикеру гордумы Галине Буевич и исполняющему обязанности мэра Вячеславу Франку, попросив провести опрос горожан о возврате прямых выборов главы города. Об этом “Ъ-Сибирь” руководитель депутатского объединения Оксана Молодых.

Напомним, в сентябре представители «Справедливой России» в заксобрании Алтайского края внесли законопроект о внесении изменений в порядок избрания глав муниципальных образований, позволяющий гордуме Барнаула назначить прямые выборы мэра. В частности, справороссы объяснили необходимость возврата прямых выборов с запросом населения: они собрали более 3 тыс. подписей граждан в поддержку партийной инициативы. Однако депутаты отклонили законопроект, пояснив, что с таким предложением должны выходить представители гордумы, а не заксобрания.

«Мы не намерены отступать и хотим продолжать работу в это направлении. Процедура может быть перезапущена по новому варианту, если будут готовы все законодательные акты и нормы»,— сказала госпожа Молодых.

Выборы сити-менеджера Барнаула пройдут 6 февраля 2020 года. Депутаты на одной из сессий изберут главу тайным голосованием из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. С кандидатом определились только КПРФ, которая выдвинет внучку первого секретаря алтайского крайкома КПСС Александра Георгиева Елену Хрусталева.

О грядущих выбора сити-менеджера читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Барнаулу ищут сити-менеджера»

Юлия Сасевич