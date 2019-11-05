Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав команды, который выйдет на поле на отборочных матчах чемпионата Европы с Бельгией и Сан-Марино.

Вратари : Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Cослан Джанаев («ФК "Сочи"»), Антон Шунин («Динамо», Москва).

: Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Cослан Джанаев («ФК "Сочи"»), Антон Шунин («Динамо», Москва). Защитники : Максим Беляев («Арсенал», Тула), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Федор Кудряшов (ФК «Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

: Максим Беляев («Арсенал», Тула), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Федор Кудряшов (ФК «Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва), Дмитрий Чистяков («Ростов»). Полузащитники : Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак», Москва), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все — «Локомотив», Москва), Александр Головин («Монако», Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Фомин (ФК «Уфа»), Денис Черышев («Валенсия», Испания).

: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак», Москва), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все — «Локомотив», Москва), Александр Головин («Монако», Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Фомин (ФК «Уфа»), Денис Черышев («Валенсия», Испания). Нападающие: Артем Дзюба («Зенит», Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Младе-Болеслав», Чехия).

Игры пройдут 16 ноября в Санкт-Петербурге и 19 ноября в Серравалле (Сан-Марино) соответственно. Подготовка к матчам начнется 10 ноября в Сочи.

Россия досрочно обеспечила себе выход на чемпионат Европы 2020 года. Но от итогового места в группе будет зависеть «корзина», в которой команды окажутся при жеребьевке финального турнира Евро-2020. Сейчас первое место у Бельгии (24 очка), а Россия идет второй (21).

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Посевная задача».