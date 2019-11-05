Предполагаемому убийце ребенка в детском саду в Нарьян-Маре предъвили обвинение

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка в детском саду «Сказка», 36-летнему жителю Нарьян-Мара. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся, говорится в сообщении СКР. Частично вину признал охранник компании «Святогоръ», который пустил мужчину в здание.

Жителю Нарьян-Мара предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По версии следствия, он позвонил в домофон детсада и охранник открыл ему дверь, приняв за родителя одного из детей. Одна из воспитательниц пыталась преградить ему дорогу в спальню, но он оттолкнул женщину и пошел дальше. Вторая воспитательница пошла звать на помощь, няня привела охранника, сотрудник хозчасти нажала тревожную кнопку. К тому моменту мужчина ударил шестилетнего ребенка ножом в шею. По данным СКР, все они удерживали преступника, пока на место не приехали сотрудники полиции и Росгвардии.

«Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки. В отношении обвиняемого назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза»,— говорится в сообщении СКР.

Охранника обвинили по п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека). В сообщении не уточняется, в какой части он признал вину, а в какой — нет.

Вместе с этим расследуется дело о халатности сотрудников детсада «Сказка» по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека). По версии следствия, они не обеспечили безопасность пребывания ребенка.

Напомним, Дениса Поздеева задержали на месте преступления 31 октября. Он заявил, что совершил убийство после того, как прочел «заклинание в книжке про вечную жизнь». После происшествия в детских учреждениях Ненецкого округа проведут проверки.

Подробнее об убийстве читайте в материале “Ъ” «В детский сад запустили убийцу».