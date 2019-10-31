Пьяный мужчина зарезал ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре в детском саду «Сказка» 36-летний мужчина зарезал шестилетнего ребенка, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Убийца задержан. Им, по информации Telegram-канала Mash, оказался местный житель Денис Поздеев. По данным правоохранителей, мужчина в момент совершения преступления находился в состоянии опьянения. Кроме того, с 2016 года он находился на учете у нарколога в окружной больнице Нарьян-Мара.

Погибший посещал подготовительную группу детского сада. Как сообщает Mash, Денис Поздеев направился в садик из-за галлюцинаций, «шептавших ему, что нужно зарезать демона, чтобы жить вечно». По данным Telegram-канала Baza, охрана учреждения пропустила убийцу в детский сад, приняв его за отца одного из детей. После этого Денис Поздеев зашел в комнату, где во время тихого часа спали дети, и убил ребенка. Telegram-канал 112 указывает, что во время обысков у него были найдены листочки с информацией про детский сад, состав групп и распорядок дня.

Следственный комитет России опубликовал видео с задержанным.

Ведомство сообщило, что по факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), а также ст. 293 («Халатность») и ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении.

Сам преступник заявил, что совершил убийство после того, как «прочел заклинание в книжке про вечную жизнь».

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский поручил провести проверку безопасности всех детских учреждений региона. Семье погибшего ребенка будет оказана необходимая помощь и поддержка.