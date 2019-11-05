Microsoft и Warner записали фильм про Супермена на кусок стекла

Американские компании Microsoft и Warner Bros. представили новую технологию резервации фильмов, которые могут быть записаны на кварцевое стекло. Первым таким фильмом стал «Супермен» 1978 года.

Носитель представляет собой кусок стекла размером примерно с подставку для напитков, 75x75 мм и толщиной 2 мм. Технология является частью Project Silica от Microsoft Research и использует лазеры и искусственный интеллект для хранения данных в кварцевом стекле.

Твердое кварцевое стекло может выдержать кипячение в воде, нагревание в духовке и микроволновой печи, мытье и чистку, размагничивание и другие воздействия окружающей среды, грозящие историческим архивам и произведениям искусства.

По словам замдиректора лаборатории Microsoft Research Cambridge, кварцевое стекло может храниться в течение неопределенно долгого периода времени: «Мы хотели получить носитель, который можно положить на полку на 50, 100 или 1000 лет и забыть о нем, пока он не понадобится».

В Warner утверждают, что оригинальные пленочные негативы могут храниться веками, если создать условия для этого, однако исходный физический носитель некоторых старых фильмов и телешоу имеет ограниченный срок годности и требует перехода на более новые форматы. В то же время сегодняшние фильмы снимаются в цифровом формате, и нет ничего физического, чтобы положить в архив. В компании надеются, что смогут применить технологию Project Silica для сохранения своего столетнего наследия.

Евгений Федуненко