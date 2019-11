Ученые проанализировали показания "Вояджера-2" с межзвездного пространства

В журнале Nature Astronomy вышли статьи о значении выхода космического аппарата «Вояджер-2» в ноябре 2018 года в межзвездное пространство, сообщает NASA. Он находится на расстоянии 18 млрд км от Земли.

Стало известно, что между межзвездным пространством и гелиосферой есть граница. При ее пересечении резко снизилось число регистрируемых частиц гелиосферы и увеличились показатели межзвездной радиации. «Эти данные и подтвердили, что межпланетный аппарат вошел в новую область космоса»,— объясняет NASA.

The fantastic voyage continues!



One year ago this week, Voyager 2 joined me in interstellar space. Today, five papers published detailing my twin's findings in the region just beyond the bubble created by our Sun. https://t.co/RqOfl7uV3F pic.twitter.com/ucRiTafLW3