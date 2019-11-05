Ученые проанализировали показания "Вояджера-2" с межзвездного пространства

В журнале Nature Astronomy вышли статьи о значении выхода космического аппарата «Вояджер-2» в ноябре 2018 года в межзвездное пространство, сообщает NASA. Он находится на расстоянии 18 млрд км от Земли.

Стало известно, что между межзвездным пространством и гелиосферой есть граница. При ее пересечении резко снизилось число регистрируемых частиц гелиосферы и увеличились показатели межзвездной радиации. «Эти данные и подтвердили, что межпланетный аппарат вошел в новую область космоса»,— объясняет NASA.

The fantastic voyage continues!



One year ago this week, Voyager 2 joined me in interstellar space. Today, five papers published detailing my twin's findings in the region just beyond the bubble created by our Sun. https://t.co/RqOfl7uV3F pic.twitter.com/ucRiTafLW3 — NASA Voyager (@NASAVoyager) November 4, 2019

Ранее данные с аппарата «Вояджер-1» показали, что гелиосфера защищает Землю от 70% межзвездной радиации. «Вояджер-2» подтвердил показания первого аппарата, значит, их показания не относятся лишь к конкретному месту и времени вхождения в межзвездное пространство.

«Вояджер-2» запустили более 40 лет назад. Изначально целью «Вояджеров» было исследование Юпитера и Сатурна. Сейчас оба аппарата покинули границы Солнечной системы.