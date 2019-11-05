Вертолет с президентом Боливии совершил экстренную посадку

Вертолет, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил экстренную посадку в понедельник из-за механической неполадки, сообщает AFP со ссылкой на военных. Они заявили, что никто не пострадал, однако инцидент повысил уровень напряженности, который сохраняется в стране из-за протестов.

Сбой произошел во время взлета из деревни в Андах, где господин Моралес присутствовал при открытии новой дороги. Бывший глава МВД страны Уго Молдиц назвал произошедшее «криминальной атакой». Эво Моралес обвинил оппонентов в подготовке переворота.

Напомним, противник президента на выборах Карлос Меса не признал итоги выборов. Господин Моралес назвал протесты в стране в связи с его переизбранием попыткой государственного переворота.