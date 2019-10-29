В Боливии в протестах пострадало больше 30 человек

В Боливии в ходе протестов пострадало как минимум 30 человек, пишет агентство Efe. Они были ранены при столкновении сторонников и противников президента Эво Моралеса, который победил на недавно прошедших выборах. Акции проходят в нескольких городах страны.
Один протестующий госпитализирован с пулевым ранением, его состояние критическое, написала у себя в Twitter глава Минздрава Боливии Габриэла Монтаньо.
Противник президента на выборах Карлос Меса не признал итоги выборов. Господин Моралес назвал протесты в стране в связи с его переизбранием попыткой государственного переворота.
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