Сбой в работе во «ВКонтакте» был вызван возгоранием

Сбой в работе социальной сети «ВКонтакте» был вызван возгоранием — оно произошло в партнерском дата-центе компании и вызвало проблемы с энергоснабжением. Под ударом оказалась критическая часть серверов. Специалисты «ВКонтакте» выехали на помощь в дата-центр. Подача электричества была восстановлена, вышедшее из строя оборудование заменяется.

Сейчас большинство сервисов работает стабильно. «Мы анализируем ход и причины этого сложного сбоя и устраняем последствия»,— сообщили во «ВКонтакте».

Сообщения о неполадках начали приходить около 16:00, к 17:30 число жалоб превысило 30 тыс. Больше всего пользователей (51%) жаловались на трудности при отправке сообщений. Чуть менее половины (44%) отмечали проблемы при загрузке сайте, еще 3% жалоб были связаны с неполадками при входе.