Ким Чен Ын и Трамп могут встретиться в декабре

Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в декабре, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на данные южнокорейского Национального агентства разведки. При этом есть вероятность, что переговоры по организации встрече глав государств возобновятся уже в этом месяце. Кроме того, не исключен визит северокорейского лидера в Китай — он может состояться до конца 2019 года, отмечает разведывательная служба.

Напомним, в июне лидеры двух стран впервые после провального февральского саммита (та встреча окончилась раньше времени, а стороны потом обвиняли друг друга в выдвижении неприемлемых требований) встретились в демилитаризованной зоне. Несмотря на то, что саммит продлился всего пару минут, Ким Чен Ын и Дональд Трамп договорились создать рабочую группу по выходу из тупика, в котором оказались их переговоры. В начале октября в Стокгольме прошли предварительные переговоры американской и северокорейской делегаций. По данным журнала Time, США выразили готовность приостановить действие санкций по линии ООН в отношении КНДР на три года, если Пхеньян согласится демонтировать один из своих ядерных центров и остановить производство высокообогащенного урана. В конце октября, впрочем, КНДР допустила ухудшение отношений с США.

Подробности переговоров в Стокгольме — в материале “Ъ” «КНДР и США встретились за шведским столом».