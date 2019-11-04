Министр по делам молодежи Чечни оправдал экс-мэра Грозного за пытки электрошокером

Министр по делам молодежи Чечни Иса Ибрагимов оправдал экс-мэра Грозного Ислама Кадырова (родственник главы Чечни Рамзана Кадырова), который избивал и пытал электрошокером горожан, пишет «Кавказ.Реалии». В ходе трансляции в Instagram, где бывший мэр заявил, что сожалеет о методах выбивания показаний, которые он применял к задержанным, господин Ибагимов написал в комментариях: «Для аферистов и электрошокеры недостаточны».

Напомним, 24 октября в эфире чеченской официальной телекомпании ЧГТРК вышел сюжет, где демонстрировались кадры избиений и пыток, которым бывший мэр Грозного Ислам Кадыров подвергал горожан, отказывавшихся платить за ЖКХ или задержанных за различные правонарушения. Полиция начала проверку после демонстрации сюжета. 2 ноября следствие провело допрос Ислама Кадырова.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Экс-мэр Грозного поплатился за пытки».