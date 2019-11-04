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СМИ: как минимум пятерых протестующих застрелили в Багдаде

Иракские силы безопасности открыли огонь по протестующим в Багдаде, сообщает Reuters. По данным агенства, погибли не менее пяти человек — речь идет о людях, убийство которых видел оператор издания.

Протесты в Ираке начались из-за недовольства жителей правительством. По мнению демонстрантов, власти не смогли улучшить их жизнь — в государстве сохраняется чрезвычайно высокий уровень безработицы, плохое качество государственных услуг, а также растет коррупция. В октябре в Ираке в ходе волнений погибли более 250 человек. С 24 октября во время протестов погибли 100 человек, более 5 тыс. получили ранения. О еще одном убитом полицией Багдада протестующем стало известно 2 октября.

О протестах читайте в публикации “Ъ” «Роль уличности в истории».

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