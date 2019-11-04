Медведев: цифровое неравенство не преодолено

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на Восточноазиатском саммите заявил, что цифровое неравенство не преодолено, хотя о борьбе с ним на международных площадках говорят с 2000-го года. По его мнению, для этого необходимо обеспечивать новыми технологиями труднодоступные территории.

«Четвертая промышленная революция создает много проектов для того, чтобы преодолеть цифровое неравенство. Впервые мы начали об этом говорить на саммитах в 2000-м году. Видно, что к 2019-му году это цифровое неравенство никак не преодолено. Это, конечно, плохо»,— сказал господин Медведев.

По словам премьер-министра, Россия предлагает концепцию развития удаленных территорий — ее представляли в ШОС и готовы продвигать и на других площадках.

Вчера, 3 ноября, Дмитрий Медведев на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) предложил странам проводить совместную работу по демонополизации в сфере высоких технологий. По его мнению, это мешает здоровой конкуренции и внедрению новых перспективных идей.

Почему регионам России с трудом даются новые технологии — в материале “Ъ” «Централизация для цифровизации».