Байден обвинил Трампа в укреплении российских позиций в Сирии

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что из-за отсутствия у президента США Дональда Трампа внешней политики позиции России в Сирии укрепляются. Также, по его мнению, усилились позиции президента Сирии Башара Асада.

«Я не думаю, что у него есть внешняя политика. Смотрите, позиции России в регионе укрепились. Позиции Асада укрепились. Ирану проложен прямой путь в Сирию. Все перевернулось вверх дном, и мы фактически остались там одни»,— сказал господин Байден в интервью The Wall Street Journal. Он также раскритиковал заявления господина Трампа о намерении защищать нефтяные месторождения в Сирии.

Напомним, в декабре 2018 года США объявили, что начинают вывод своих войск из Сирии. Господин Трамп тогда заявил, что задача военных была выполнена. 25 октября американский президент заявил, что военные продолжат охранять нефтяные месторождения в Сирии от «Исламского государства» (ИГ; запрещена в России). Пентагон также объявил, что направит на северо-восток Сирии «дополнительные военные силы и средства» для защиты нефтяных объектов.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил бывшего вице-президента и возможного кандидата в президенты США Джо Байдена в коррупции и тесном сотрудничестве с Китаем и Украиной. По словам главы Белого дома, его соперник должен прекратить свое участие в предвыборной гонке с учетом «всех тех денег, которые он ранее вымогал».

В чем именно обвиняет Дональд Трамп семью Байденов — в материале “Ъ” «Об отце и сыне и в том же духе».