Хоккейный клуб «Трактор» сменил главного тренера

Новым главным тренером хоккейного клуба «Трактор» станет Владимир Юрзинов. После поражения «Трактора» от «Автомобилиста» со счетом 3:5 руководство клуба приняло решение отправить Петериса Скудру в отставку.

«Предложение возглавить "Трактор" принял Владимир Владимирович Юрзинов, соглашение с ним будет подписано в ближайшие дни, когда тренер приедет в Челябинск»,— говорится в сообщении клуба. По итогам 27 матчей «Трактор» находится вне зоны play-off.

Тренерскую карьеру Скудра начал в 2011 году «Северстали» (Череповец), затем работал в «Сибири» (Новосибирск). С 2013 года в течение пяти сезонов был главным тренером в нижегородском «Торпедо».

Об одной из игр «Трактора» — в публикации “Ъ–СПб” «СКА доломал "Трактор" в овертайме».