Александр Самарин занял второе место на этапе Гран-при в Гренобле

Российский фигурист Александр Самарин стал вторым на третьем этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит в Гренобле (Франция). По сумме короткой и произвольной программы он набрал 265,10 балла (98,48 и 166,62).

Первое место занял американский спортсмен Натан Чен (297,16), третье — французский фигурист Кевин Аймоз (254,64). Россиянин Сергей Воронов стал шестым (220,98), Антон Шулепов занял 11-е место (183,98).

Напомним, после коротких программ россияне выбились в лидеры в женском одиночном и парном катании. В пятницу, 1 ноября, первое и второе место заняли Алена Косторная и Алина Загитова, в соревнованиях спортивных пар высшие баллы получили Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Подробнее о триумфе российских фигуристов — в материале “Ъ”.