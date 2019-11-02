«Роскосмос» запустит аппараты «Гонец» с помощью «Союза-2» вместо «Ангары»

Госкорпорация «Роскосмос» в 2021 году запустит космические аппараты «Гонец» на ракете-носителе «Союз-2», а не с помощью «Ангары», говорится в сообщении компании. Запуск серийное производство «Ангары» запланировано на 2023 год.

«Руководство “Роскосмоса” считает запуск производства универсальных ракетных модулей “Ангары” на Омской производственной площадке приоритетной задачей корпорации. В 2024 году тяжелая “Ангара” должна полностью заменить ракеты-носители “Протон-М”»,— заявили в компании.

Госкорпорация уточнила, что в настоящее время готовится возобновление летных испытаний ракеты.

Ранее «Роскосмос» расторг контракт с государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя «Ангара-1.2» В 2021 году с помощью нее планировалось запустить три спутника связи «Гонец-М».

Напомним, ракетный комплекс «Ангара» предусматривает создание семейства ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов.