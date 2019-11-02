Два человека погибли при взрыве газа на танкере в порту Находки

Два человека погибли и один числится пропавшим без вести в результате хлопка газа на танкере «Залив Америка» в порту Находки, говорится в сообщении Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

По версии следствия, утром в заливе Находка возле мыса Астафева на танкере «произошел хлопок газовоздушной смести». Следственное управление отметило, что возгорания не было. «В результате происшествия погибли двое человек, местонахождение третьего устанавливается»,— говорится в сообщении. Морской спасательно-координационный центр Владивостока сообщил «Интерфаксу», что хлопок произошел «на грузовой палубе пятого танка (закрытое помещение, спроектированное для перевозки жидкостей наливом.— “Ъ”)».

Сейчас, по данным ведомства, следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, изымают техдокументацию и назначают судебные экспертизы. Проверку произошедшего организовала также Дальневосточная транспортная прокуратура. Ведомство добавило, что «угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено».