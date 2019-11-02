«Нафтогаз» заявил о наличии «серьезного аргумента» в переговорах с РФ по газу

После принятия закона о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» и создании независимого оператора ГТС, Киев может получить «серьезный аргумент» в переговорах о транзите газа из РФ, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в своем Facebook. По его словам, теперь у Украины «есть основания убеждать Евросоюз», чтобы тот «продолжил требовать от России транзита через украинскую ГТС».

«Теперь есть возможность вовремя завершить анбандлинг (разделение компаний.— “Ъ”) и получить серьезный аргумент в трехсторонних переговорах с “Газпромом”»,— написал господин Коболев. Он отметил, что для успешного завершения переговоров и достижения целей «необходимо еще многое». «В частности, принять сетевые кодексы и обеспечить своевременное заключение пакета договоров для корректного проведения анбандлингу»,— подчеркнул господин Коболев.

Напомним, законопроект о выделении ГТС и «Нафтогаза» был принят Верховной радой 31 октября. Новый оператор, переданный на 15 лет в управление компании «Магистральные газопроводы Украины» (будет курироваться Министерством финансов страны) сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Благодаря закону Киев сможет подписать контракт на транзит газа с «Газпромом» по европейским правилам после сертификации Европейским союзом оператора ГТС (процесс сертификации должен пройти до 1 января 2020 года). Текущее соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года.

О том, как прошли последние газовые переговоры между Москвой и Киевом, — в материале “Ъ” «Украинский транзит проводят через суд».