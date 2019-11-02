Антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против Кличко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко, сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на ответ ведомства на запрос. Открыть дело НАБУ ранее обязал Высший антикоррупционный суд страны.

«По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается»,— говорится в сообщении НАБУ. Бюро отметило, что не занимается расследованием возможной государственной измены господина Кличко и двух его заместителей.

Напомним, мэра Киева подозревают в злоупотреблениях при реконструкции Шулявского моста. В суд с иском обратились депутаты Киевского городского совета.

В сентябре правительство Украины направило президенту страны Владимиру Зеленскому представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Господин Кличко занимает одновременно должности мэра Киева и главы столичной городской администрации. На должность главы столичной городской администрации господина Кличко назначил предыдущий президент Петр Порошенко. Слухи о возможном смещении мэра стали распространяться еще в начале июля. Была инициирована проверка информации о его злоупотреблениях во время строительства и реконструкции мостов в Киеве. Бывший боксер все обвинения отрицает.

О возможном увольнении господина Кличко — в материале “Ъ” «Удар ниже офиса».