Облигации поманили доходностью

Октябрь оказался очень успешным месяцем для инвестиций в облигационные фонды. За месяц паи консервативных ПИФов выросли в цене на 1,5—2,7%. Это лучший результат с апреля 2015 года. Положительное влияние на доходность оказывают шаги по смягчению денежно-кредитной политики ЦБ, а также общее снижение ставок в мире. До конца года рост продолжится. Доходность может составить 12,5—13,5% годовых, что вдвое выше ставок по вкладам.

Регуляторы смягчают ставки

По оценкам “Ъ”, основанным на данных Investfunds, за минувший месяц крупные облигационные фонды (со стоимостью чистых активов свыше 50 млн руб.) принесли пайщикам доход 1,5–2,7%. В сентябре результат был более скромным — прирост на 1,0–1,7%. Более высокую доходность такие фонды приносили в апреле 2015 года: тогда на фоне восстановления рынка облигаций после обвала конца 2014 — начала 2015 года паи облигационных фондов выросли за месяц на 2,0–5,8%. В целом с начала года такие инвестиции принесли пайщикам 9—15%. Это вдвое выше результата за весь 2018 год.

Основой роста стоимости паев облигационных фондов остается мягкая денежно-кредитная политика, которую в текущем году проводят ведущие мировые центральные банки, в том числе Банк России. За последние пять месяцев Федеральная резервная система (ФРС) США трижды снижала ключевую ставку. В результате она достигла 1,50–1,75%. В сентябре Европейский ЦБ понизил ставку по депозитам с минус 0,4% до минус 0,5%. В таких условиях международные инвесторы активно наращивали вложения в облигации развивающихся стран, и российские были в числе фаворитов. Не последнюю роль здесь сыграли стабильность рубля и денежно-кредитная политика Банка России. В период с июня по сентябрь российский регулятор трижды снизил ключевую ставку, в результате она достигла 7% годовых. На этом фоне доходность десятилетних ОФЗ снизилась на 0,9 п. п., до 7,3% годовых.

В конце октября российский ЦБ осуществил самое сильное снижение ключевой ставки с декабря 2017 года — сразу на 0,5 п. п., до 6,5%. Она достигла минимума с февраля 2014 года.

«Основными факторами принятия решения по ключевой ставке для ЦБ являются текущая инфляция, а также прогноз динамики цен на горизонте трех—шести месяцев»,— отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.





Поскольку о готовности более агрессивного понижения ставки представители ЦБ неоднократно заявляли в течение месяца, рынки успели подготовиться к решению регулятора. За минувший месяц доходность десятилетних ОФЗ снизилась на 0,6 п. п., до 6,6% годовых. Сопоставимое снижение наблюдалось и на рынке корпоративного долга. В результате падения ставок композитный облигационный индекс Московской биржи вырос за месяц на 2,5%, до 202,6 пункта. С начала года индекс прибавил более 16%.

Депозиты не конкурент

Высокая доходность облигационных фондов позволила переломить негативный тренд, наблюдавшийся в секторе в первом полугодии. За первые шесть месяцев текущего года частные инвесторы вывели из облигационных фондов 12,5 млрд руб. В июне вернули туда около 160 млн руб. Уже в сентябре показатель вырос до 2 млрд руб. Привлекательность таким вложениям добавляет снижение ставок по вкладам. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка топ-10 банков в октябре была 6,47%. «Замедление инфляции и снижение ключевой ставки являются аргументами в пользу снижения ставок коммерческими банками. Это связано с тем, что крупные кредиты корпоративным заемщикам привязаны к ключевой ставке. Чтобы выдавать кредиты по низким ставкам, банки вынуждены снижать ставки по депозитам»,— отмечает Дмитрий Монастыршин.

Участники рынка не исключают дальнейшего роста доходности облигационных фондов, поскольку сохраняется вероятность снижения ставки ЦБ.

По словам начальника управления инвестиций «Райффайзен Капитала» Михаила Кузина, большинство участников ожидают снижения ключевой ставки еще на 0,25% до конца года. «До конца года облигационные фонды должны заработать еще порядка 1,5% — таким образом, облигационные фонды имеют все шансы закончить год с доходностью 12,5–13,5%»,— оценивает портфельный управляющий «Сбербанк Управление активами» Дмитрий Постоленко.

Виталий Гайдаев