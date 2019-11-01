МВФ прогнозирует существенные потери Белоруссии от налогового маневра

В ближайшие четыре-пять лет Белоруссия может понести «потери существенного дохода» от налогового маневра России, если не будет компенсации, заявил старший постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) по Центральной и Восточной Европе Надим Илахи.

По его словам, это осложнит развитие экономики и будет дополнительным вызовом. «Поэтому нужны реформы»,— сказал господин Илахи на международном экономическом форуме KEF-2019 (цитата по ТАСС).

Белорусские власти оценили потери от налогового маневра в 2020 году в 537,2 млн бел. руб. ($239,3 млн), говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, который опубликовала депутат Палаты представителей Нацсобрания Анна Канопацкая в Facebook (на сообщение обратил внимание «Интерфакс»). Потери от прекращения срока договоренностей с Россией в нефтегазовой сфере составят 950,9 млн бел. руб. ($423,6 млн).

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Белоруссии Андрей Евдоченко заявил, что Минск оценивает ущерб от налогового маневра и загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» примерно в $1,5 млрд. До этого Минфин Белоруссии подсчитал, что ущерб от налогового маневра России в 2019 году составит примерно $400 млн. Такие же потери ожидались и в 2020 году.

О разногласиях Москвы и Минска в нефтегазовой сфере — в материале “Ъ” «Налоговые маневры нервируют соседей».