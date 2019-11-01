Патриарх Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства западноевропейской Архиепископии с РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал патриаршую и синодальную грамоту о восстановлении единства Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе с Русской православной церковью (РПЦ). Грамота была подписана в двух экземплярах, говорится в сообщении на сайте РПЦ.

Один экземпляр будет вручен 3 ноября главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето) в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, второй будет храниться в архиве Московской патриархии.

7 октября Священный синод РПЦ принял в юрисдикцию Московского патриархата в составе архиепископии клириков и приходы Западной Европы, которые еще год назад были в подчинении Константинопольского патриархата. В РПЦ это событие назвали историческим.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Москва потеснила Константинополь в Европе».