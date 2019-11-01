Титов о приговоре бизнесмену из «лондонского списка»: «никто не говорил, что будет легко»

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов шокирован решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону, приговорившего директора ООО «Торговый дом "Гриф"» Андрея Каковкина к трем годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«Слушайте, ну я понимаю — у всех шок, вы расстроились. Я тоже в шоке. Но что теперь, опускать руки? Да, тяжело. Мы не в карты играем, а с суровой правоохранительной системой работаем. Никто не говорил, что будет легко. Лично мы сдаваться не собираемся!» — прокомментировал бизнес-омбудсмен приговор господину Каковкину в Facebook. Он добавил, что считает дело Андрея Каковкина гражданско-правовым спором, и пообещал поддерживать бизнесмена. «Сразу после приговора адвокаты подали на апелляцию. И мы поддерживали и будем дальше поддерживать Андрея — и юридически, и информационно, я готовлю серию писем в прокуратуру. Мы будем активно оспаривать приговор»,— сообщил он.

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Также господин Титов напомнил, что в отношении трех вернувшихся в РФ предпринимателей из «лондонского списка» уголовные дела были прекращены за отсутствием состава преступления, еще десятерым бизнесменам были отменены заочные аресты. Один вернувшийся на родину предприниматель был амнистирован, еще двое получили условные сроки. «И еще 100 обращений от заявителей — ведем работу, чтобы они тоже стали участниками "лондонского списка"»,— отметил Борис Титов.

Уголовное дело в отношении ростовского предпринимателя Андрея Каковкина возбудили в 2016 году. Он скрылся от следствия за границей, однако в феврале 2018 года первым из фигурантов «лондонского списка Титова» вернулся в Россию. В конце августа стало известно, что следственное управление УМВД России по Ростову-на-Дону прекратило в его отношении уголовное преследование, однако уже в следующем месяце оно было возобновлено.

Подробнее о приговоре бизнесмену — в публикации «Ъ FM» «Возвращение на родину обернулось сроком».