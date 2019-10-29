«Мы хотели сделать классификацию вагонов понятнее для пассажиров»

Когда в российских поездах могут появиться тренажерные залы? Почему не стоит ждать Wi-Fi в старых вагонах? И уйдет ли в прошлое слово «плацкарт»? На эти вопросы в интервью корреспонденту “Ъ FM” Владимиру Расулову ответил генеральный директор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов на международном транспортно-логистическом форуме «PRO//Движение.1520».

— На форуме поднималась тема новых вагонов, ваш коллега рассказал, что есть идея разместить в вагонах спортзалы. Насколько это концептуальная сейчас история? Это уже обсуждается? Когда это все появится?

— Вы знаете, что есть национальный проект по вовлечению в занятия массовыми видами спорта, до 55% населения у нас должно быть вовлечено. И, естественно, в связи с тем, что путешествие в поезде занимает порой несколько часов, есть необходимость как-то размяться, чувствовать себя более комфортно. Не то что мы будем делать специальные вагоны-спортивные залы, мы стараемся интегрировать возможности для занятия спортом в существующие вагоны или делать так, чтобы пассажиру было удобно — дать ему некую физическую активность, которой не хватает в дальней поездке. Над этим мы действительно работаем. Сейчас «Трансмашхолдинг» должен представить нам предложения, мы их ждем.

— А кто был инициатором поместить в вагон те или иные тренажеры?

— Необязательно это будут тренажеры. Мы говорим о том, что должны предоставить возможность нашим пассажирам для физической активности в дальней поездке. Мы над этим думаем с производителями.

— Если говорить об удобстве, в том числе и в дальних поездках, поднимался вопрос по поводу Wi-Fi в вагонах, и вы сказали, что вагоны старого образца не будут оснащаться роутерами. Действительно не стоит ждать, что у нас в вагонах, которые давно ездят, появится Wi-Fi? Или все-таки будет?

— Те вагоны, которые в ближайшее время должны быть списаны, точно смысла никакого Wi-Fi оборудовать нет, потому что это дорогостоящая технология, которую имеет смысл ставить, в первую очередь, на новые вагоны. Все новые вагоны однозначно будут оборудованы информационной магистралью и сервером для раздачи Wi-Fi по вагонам. Интернет будет там, где есть доступ хотя бы одного из четырех операторов.

— Вопрос переименования плацкарта: можете уточнить, когда ФПК откажется от этого определения? И что за категории вагонов будут у нас?

— Мы действительно хотели сделать продуктовую линейку более понятной для пассажиров. И именно поэтому вводили классы «эконом», «бюджет» и «комфорт», чтобы дать большее понимание, на что пассажир может рассчитывать, приобретая билет за соответствующую цену. У нас сейчас достаточно много продуктов. Классы, которые указаны на билете, большинству пассажиров, особенно тем, кто нечасто пользуется услугами железнодорожного транспорта, непонятны. Мы хотели сделать это разъяснение, в первую очередь, чтобы пассажир четко понимал, на что он может рассчитывать, приобретая билет того или иного класса. А в дальнейшем стандартизировать эти классы, уже заранее в техническом задании для производителя прописывая, какой вагон он нам поставляет. Мы сейчас к этому идем в рамках общей нашей маркетинговой политики.

— Получается, что изменится с 1 января?

— С 1 января точно никаких изменений в этом направлении не будет. Мы будем постепенно вводить классы.