В Нарьян-Маре задержан охранник детсада, в котором убили ребенка

Сотрудник частного охранного предприятия, охранявшего детский сад в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка, задержан, сообщает пресс-служба СКР. Он подозревается в совершении преступления об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (п. «б» и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

«Задержан сотрудник ООО ОП "Святогоръ", который осуществлял охрану помещений детского сада, но допустил беспрепятственный проход нетрезвого мужчины. Подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников»,— говорится в сообщении. Кроме того, возбуждено уголовное дело из-за халатности (по ч. 2 ст. 293 УК РФ) должностных лиц детского сада «Сказка».

Напомним, 31 октября житель Нарьян-Мара Денис Поздеев зашел в детский сад «Сказка» и, миновав охрану учреждения, принявшую его за отца одного из детей, зашел в комнату, где спали дети, и убил ребенка. Денис Поздеев был задержан на месте преступления, правоохранители заявили, что во время убийства он был пьян. Сам преступник заявил, что совершил убийство после того, как «прочел заклинание в книжке про вечную жизнь». Суд избрал в отношении подозреваемого в убийстве меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В ходе допроса Денис Поздеев от дачи показаний отказался.

Губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский поручил провести проверку в детских учреждениях региона. Господин Цыбульский также предложил упростить законодательство для сохранения конкуренции среди охранных агентств, в пользу большего обеспечения безопасности. «По сути, сегодня существует системная проблема, когда на конкурсы выходят частные охранные предприятия, формально имеющие все допуски, а потом вот таким халатным образом выполняющие свои обязанности»,— сказал губернатор.

По распоряжению председателя СКР Александра Бастрыкина в Нарьян-Мар отправлены следователи и эксперты центрального аппарата этого ведомства.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «В детский сад запустили убийцу».