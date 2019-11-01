Суд не стал брать с фигурантов дела «Седьмой студии» подписку о невыезде

Мещанский районный суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для фигурантов дела «Седьмой студии», в том числе режиссера Кирилла Серебренникова, в виде подписки о невыезде. Прокурор Михаил Резниченко считает, что подозреваемые могут скрыться и рассмотрение дела будет сорвано.

«Рассмотрев заявленное ходатайство, суд считает, что ходатайство не подлежит удовлетворению»,— сказала судья. По ее словам, одна лишь тяжесть обвинения не может быть единственным основанием для избрания меры пресечения.

В начале октября Мосгорсуд постановил повторно рассмотреть дело в Мещанском районном суде Москвы, но в новом составе. Дело распределили судье Олесе Менделеевой.

Фигурантами по делу проходит пять человек. Среди них — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова (находится в международном розыске). Их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 по 2014 год. Все фигуранты отрицают вину.

Подробнее о процессе читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.