Прокуратура просит взять с фигурантов дела «Седьмой студии» подписку о невыезде

Прокуратура обратилась в Мещанский районный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения для фигурантов дела «Седьмой студии», в том числе режиссера Кирилла Серебренникова, в виде подписки о невыезде. Прокурор Михаил Резниченко считает, что подозреваемые могут скрыться и рассмотрение дела будет сорвано. Также гособвинитель отмечает, что один из обвиняемых проживает в другом городе. Все обвиняемые, как и их защита, выступают категорически против ходатайства прокурора. Сейчас у фигурантов никакой меры пресечения нет.

В начале октября Мосгорсуд постановил повторно рассмотреть дело в Мещанском районном суде Москвы, но в новом составе. Дело распределили судье Олесе Менделеевой.

Фигурантами по делу проходит пять человек. Среди них — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова (находится в международном розыске). Их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 по 2014 год. Все фигуранты отрицают вину.

Подробнее о процессе читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.